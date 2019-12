Tennis: cancellato il torneo WTA di Lugano dal calendario 2020 per dar spazio alla nuova Fed Cup (Di sabato 28 dicembre 2019) Non è un mistero: dopo la Coppa Davis, dal 2020 anche la Fed Cup cambia il suo format. Si terrà in due turni, con i preliminari (7-8 febbraio) e le fasi finali a gironi (14-19 aprile). Ebbene le Finals, che andranno in scena alla Laszlo Papp Sports Arena di Budapest, andranno a sovrapporsi al WTA International di Lugano e ciò non consentirà quindi la disputa del torneo elvetico, come confermato dall’organizzazione con un comunicato stampa. Una cancellazione obbligata quella dal calendario 2020 del WTA ticinese e l’evidenza di un programma che ha sposato la nuova filosofia della competizione a squadre già proposta dalla Davis a Madrid (Spagna) quest’anno. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse Leggi la notizia su oasport

