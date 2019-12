Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | EVA scopre di essere incinta | ma non sa chi è

Leggi la notizia su tvsoap

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una scoperta sconvolgente sta per turbare la già complicata vita di Eva Saalfeld (Uta Kargel). Alle prese con la crisi del suo matrimonio con Robert (Lorenzo Patané), i problemi adolescenziali di Valentina (Paulina Bohratschk) e gli intrighi di Christoph (Dieter Bach), nei prossimi episodi taliani dila bella direttrice di sala del Fürstenhof scoprirà qualcosa che potrebbe salvare il suo legame col marito o distruggerlo per sempre. E le possibilità saranno al 50%… Ecco dunque cosa sta per accadere nelle puntate di Sturm der Liebe in onda da noi in Italia!puntate: Robert lascia Eva dopo il tradimento con Christoph Eva e Robert ,d’amore © ARD/Christof Arnold Mentre il tira e molla tra i due protagonisti della quindicesima stagione dista finalmente per finire, negli episodi di...

