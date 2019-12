Telesina, Fortorina e le prossime elezioni: i temi toccati da De Caro (Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Tutto l’orgoglio del Pd per il lavoro fatto nel Sannio in questi ultimi anni è venuto fuori nel corso della conferenza stampa di fine anno alla quale hanno preso parte il deputato Umberto Del Basso De Caro, il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo ed il segretario provinciale del Partito Carmine Valentino. Proprio Del Basso De Caro, che ha svolto a lungo il ruolo di Sottosegretario alle Infrastrutture, ha monopolizzato l’incontro con i giornalisti ricordando i programmi finanziati in materia di opere pubbliche. “Mi fanno ridere quanti dicono che il Sannio è stato trascurato. Si dovrebbe stare zitti per almeno quarant’anni” – ha dichiarato con la consueta veemenza Del Basso De Caro: “anche sotto i Governo Renzi e Gentiloni questo territorio è stato inondato di denaro“. Il riferimento è andato ... Leggi la notizia su anteprima24

