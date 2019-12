Taylor Mega dopo il furto in casa | “Presi gioielli e borse | già successo quando ero meno

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019), all’anagrafe Elisa Todesco, ha specificato in una serie di stories Instagram il bottino che le è stato sottratto inilsubito a Natale. “Presi, giàerobenestante” ha dichiarato, puntualizzando di avere con sé molti deipiù preziosi e lealle quali teneva di più. Grazie di cuore, ieri ero nel drama più totale. Eragià quattro anni fa, dove non ero ancora così benestante e non pubblicavo tutto sui social, tra l’altro successe alle 11.00 di mattina. Hanno portato via un po’ diperò per fortuna quelli a cui ero più legata non li avevo ine altri li porto sempre con me, mi hanno fatto un bel danno ma piuttosto contenuto. Lea cui tengo non c’erano e altre le hanno mollate sul pianerottolo. Sono due giorni che sto fissa in questura, poteva andare peggio, ...

