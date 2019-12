Tanti immorali milioni finiscono per ritorcersi contro lo sport (Di sabato 28 dicembre 2019) A Riad ha vinto il Calcio, non solo la Lazio, contro il capitale, l’opulenza, la doppia panchina, la tifoseria più numerosa d’Italia. Come prima o poi accade a qualsiasi civiltà, impero e dittatura, con la fine della Fiat, che non è più nemmeno italiana e ha anche cambiato nome, si è concluso pure il mito della Juve, umiliata. Trionfano il coraggio e l’entusiasmo di una squadra che, per costi, vale quanto un solo giocatore bianconero. Ecco perché Lapo che non ha peli sulla lingua ha dichiarato che, con gli ingaggi e gli stipendi che percepiscono, dovrebbero vincere continuamente o vergognarsi. Non comportatevi bene solo per Natale, ma anche l’indomani. Auguri, brava gente Nel fare gli auguri agli amici e estranei, lanciamo una proposta che piaccia a tutti. “Buon Natale” non è solo un augurio di serenità, ma anche l’auspicio che ognuno sia più buono nel giorno in cui nacque Gesù. La ... Leggi la notizia su ildenaro

Tanti immorali Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tanti immorali