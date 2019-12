Tagg il nuovo cane poliziotto (Di sabato 28 dicembre 2019) Tagg è un dolce labrador di due anni, che sin da quando era un cucciolo, ha seguito un corso, per essere un cane di servizio. Ha sempre amato aiutare gli altri e poter stare vicino a chi ne ha bisogno. La sua storia infatti, è stata conosciuta in tutto il mondo e tutti ne sono rimasti sorpresi. Poco dopo aver eseguito il corso, non è stato abilitato ad essere un cane di servizio e per questo, alcuni suoi amici umani, hanno trovato un nuova piano per lui e per farlo sentire indispensabile. Lo hanno portato nel dipartimento di Gresham e durante una cerimonia avvenuta poche settimane fa, ha alzato la sua zampa ed ha giurato si servire la popolazione. Da quel giorno infatti, Tagg ha avuto il suo primo distintivo ed è diventato un cane K9 a tutti gli effetti. Subito dopo la cerimonia, la sua felicità era alle stelle e vederlo è stato del tutto incredibile. I suoi nuovi amici umani, sono ... Leggi la notizia su bigodino

