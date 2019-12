Suv contro una quercia “per evitare un cervo” | tre sedicenni muoiono il giorno di Natale

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sono morte ildi. Viaggiavano a bordo di un Suv e probabilmente perun cervo, l’auto è andata fuori strada e si è scontrata con una grande. Così hanno perso la vita Addyson Martin, Emilee Fain e Cassidy Dunn, tre ragazze di 16 anni della High School dell’Alabama. “Potrebbe essere stato un cervo ad attraversare la strada davanti a loro”, ha detto il responsabile delle indagini, Michael McDuffie, al New York Post. Il tenente ha aggiunto che le amiche erano appena uscite da una casa nella quale avevano trascorso insieme la giornata di: in auto erano in cinque, una di loro è gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale in elicottero. L’altra ragazza ha riportato solo lievi ferite. Le treerano ragazze pon pon e facevano parte della squadra di pallavolo della scuola. “È una perdita tremenda per la ...

