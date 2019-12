Star Trek | Simon Pegg | Il film ideato da Quentin Tarantino potrebbe essere

Leggi la notizia su movieplayer

Il film di Star Trek ideato da Quentin Tarantino potrebbe ancora essere realizzato, come ha rivelato Simon Pegg. Il film di Star Trek ideato da Quentin Tarantino potrebbe essere realizzato, almeno secondo quanto dichiarato da Simon Pegg che è tornato a parlare pubblicamente del progetto durante una recente intervista. L'attore ha commentato la possibilità che il lungometraggio venga realizzato pur ammettendo che tutto dipende dal regista. Simon Pegg ha infatti dichiarato a Gold Derby: "Per quel che ne so, l'idea di Tarantino non è ancora stata abbandonata. Sarà lui a decidere cosa vuole fare in futuro". L'attore ha però ammesso che il suo commento è legato solo alle informazioni che gli sono state riferite, non essendo coinvolto

