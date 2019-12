Sport in tv oggi sabato 28 dicembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019)28, sarà un’altra giornata ricca di: per gliinvernali ci sarà spazio per la Coppa del Mondo di sci alpino, per il World Team Challenge di biathlon, per il Tour de Ski di sci di fondo e per la Tournée 4 Trampolini di salto con gli sci. Tra gli altrispicca il derby del Pro14 di rugby tra Benetton e Zebre. Segui Benetton-Zebre in diretta streaming su DAZN Di seguito tutti gli appuntamenti di28: 10:15 Sci alpino, Coppa del Mondo Lienz: 1a m. gigante femminile – Rai+HD, Euro1, RaiPlay, EuroPlayer 11:00 Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio: discesa maschile – Rai+HD, Euro1, RaiPlay, EuroPlayer 11:20 Equitazione, FEI World Cup Dressage Mechelen: Grand Prix – FEI TV 12:30 Scacchi, Mondiali rapid 12:45 Sci di Fondo, Tour de Ski Lenzerheide: 10 km TL mass start femminile ...

TeresaBellanova : Sulla #Xylella dire bugie è uno sport nazionale. Quelle delle ultime ore non le posso tollerare. A chi oggi continu… - GiuseppeConteIT : Olimpico, professionistico, dilettantistico, amatoriale, agonistico. Abbiamo conosciuto lo sport in tutte le sue sf… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport -