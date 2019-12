Spazio | l’astronauta americana Christina Koch batte il record di permanenza con 289

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019), astronauta statunitense della NASA, è diventata la donna che è rimasta più tempo nello, ben 289 giorni consecutivi. La 40enne del Michigan era arrivata sulla Stazione spaziale internazionale il 14 marzo e ora ha battuto il precedente primato di Peggy Whitson che era rimasta 288 giorni in orbita. “È una cosa meravigliosa per la scienza“, ha commentato, “vediamo altri aspetti di come il corpo umano è influenzato dalla microgravità a lungo raggio e questo è davvero importante per le future missioni sulla Luna e su Marte“.dovrebbe tornare sulla Terra nel mese di febbraio. Ilassoluto dinellofu stabilito nel 1995 dal russo Valery Polyakov con 438 giorni.L'articoloildicon 289 giorni consecutivi Meteo Web.

