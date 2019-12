Spagna | anche quest’anno si è svolta la pittoresca “battaglia degli infarinati” a colpi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Si èinla “battagliainfarinati” adi uova e farina, una ricorrenza che si svolge da quasi duecento anni, in ricordo della strageinnocenti ordinata da Erode per uccidere i bambini della Galilea, tra cui Gesù, che simula un colpo di stato tra una squadra di “golpisti” e una’altra costituita da chi ha il compito di restaurare l’ordine. La battaglia inizia alle 8 del mattina adi scontri e termina alle 17 con una danza tradizionale. Alla fine la città di Ibi, nei pressi di Alicante, ne esce devastata e invasa da farina, acqua e uova rotte. Nel corso della giornata alcuni partecipanti chiedono una sorta di tassa pagata dai commercianti, il cui ricavato viene devoluto in beneficenza. L'articoloquest’anno si èla“battagliainfarinati” adi uova ...

