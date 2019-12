Sony svelerà qualcosa di importante al CES 2020che si tratti di PlayStation 5?

Sony svelerà qualcosa di importante al CES 2020...che si tratti di PlayStation 5? (Di sabato 28 dicembre 2019) Nel mese di gennaio 2020, più precisamente dal 7 al 10, si terrà a Las Vegas un importante evento legato al mondo della tecnologia: il Consumer Electronic Show, noto anche come CES. Fra le imponenti mura del World Trade Center, le compagnie di settore presenteranno le proprie innovazioni tecnologiche nel campo del gaming, dell'hardware, delle telecomunicazioni, delle IA e non solo.Fra queste compagnie figura anche Sony la quale, oltre a confermare la sua presenza, ha voluto condividere un messaggio parecchio sospetto, tale da convincerci che il CES 2020 potrebbe diventare il palco dove verrà svelata la tanto attesa PlayStation 5.La grande S ha dichiarato che terrà una conferenza stampa, trasmessa in diretta streaming, il 6 gennaio alle ore 5pm PST (ovvero alle 02:00 del 7 gennaio), la quale sarà focalizzata sul reveal di un importante "visione del futuro". Nello specifico, ecco quanto ... Leggi la notizia su eurogamer

