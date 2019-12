Somalia | attacco a Mogadiscio | 73 morti secondo nuovo bilancio**

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019), 28 dic. (Adnkronos/Dpa) – Sale ancora il bilancio dell’con autobomba che stamani ha insanguinato la capitale somala. Le ultime notizie confermate alla Dpa dal Capo dell’ospedale di Medina, Mohamed Yusuf parlano di 73. Intanto i media ufficiali turchi confermano che ci sono due cittadini della Turchia tra le vittime dell’attentato. L’non è stato sinora rivendicato.L'articolo, 73CalcioWeb.

PaoloGentiloni : Oltre 50 morti nell’attacco a #Mogadiscio. Pietà e solidarietà per le vittime. Con l’impegno a non abbandonare la… - ottovanz : RT @PaoloGentiloni: Oltre 50 morti nell’attacco a #Mogadiscio. Pietà e solidarietà per le vittime. Con l’impegno a non abbandonare la #Soma… - ADM_assdemxmi : RT @PaoloGentiloni: Oltre 50 morti nell’attacco a #Mogadiscio. Pietà e solidarietà per le vittime. Con l’impegno a non abbandonare la #Soma… -