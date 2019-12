Serie tv su Netflix a gennaio 2020 | si parte alla grande con Sex Education e BoJack

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 28 dicembre 2019) Affaticati dai bagordi delle feste? L'arrivo di una nuova ondata ditv suè un'ottima giustificazione per continuare a poltrire sul divano. L'anno nuovo dello streamingproprio il primocon Messiah,tv ideata da Michael Petroni e il cui trailer ha debuttato a sorpresa solo poche settimane fa. I dieci episodi della prima stagione portano sugli schermi la storia di Eva Geller (Michelle Monaghan), agente della CIA incaricata di investigare su un uomo misterioso, capace di conquistarsi un gran seguito in tutto il mondo. Ciò che gli permette di guadagnare la cieca fiducia dei seguaci e la presunta capacità di compiere miracoli, ed Eva deve ripercorrerne i passi per comprenderne l’essenza. Si tratta di un vero leader religioso o di un ciarlatano? Oppure, peggio ancora, di un truffatore? Nel cast di Messiah figurano Michelle ...

