Serie B | dalla prima giornata di ritorno arriva il VAR sperimentale

(Di sabato 28 dicembre 2019)di, inB sarà introdotto il VAR in forma: si parte con Cremonese-Venezia Il VAR farà ufficialmente l’ingresso inB a partire dai playoff e i playout ma perre pronti a quell’importante fase del campionato, la LegaB ha deciso di introdurre il VARa partiredi. Ecco il comunicato ufficiale. «Con ladiinizierà la fasedel Var inBKT. Il primo campo dove inizierà l’off-line sarà infatti quello di Cremona dove sarà di scena il Venezia, quindi via via tutti gli altri campi dellaBKT, perre al termine del campionato pronti per inserire la tecnologia nei playoff/playout, preludio per l’introduzione definitiva nella prossima stagione sportiva”. Il protocollo Ifab impone un periodo di sperimentazione necessario e ...

