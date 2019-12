Serie B | clamorosa novità a partire dal girone di ritorno | cambia tutto DETTAGLI

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ancora una giornata e laB si fermerà per la pausa. Quella di domani, 29 dicembre, sarà l’ultima gara prima della sosta. Nel frattempo arrivano delle. Con la prima giornata diinizierà la fase sperimentale del Var inBKT. Il primo campo dove inizierà l’off-line – informa la Lega B – sarà infatti quello di Cremona dove sarà di scena il Venezia, quindi via via tutti gli altri campi dellaBKT, per arrivare al termine del campionato pronti per inserire la tecnologia nei playoff/playout, preludio per l’introduzione definitiva nella prossima stagione sportiva. Infine,di questi giorni, la formazione sarà rivolta anche a tutti gli assistenti arbitrali nell’ipotesi di un loro utilizzo come Avar nella prossima stagione sportiva: “La formazione degli assistenti arbitrali come Avar – dice il presidente della Lega B Mauro ...

