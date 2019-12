Serata dedicata agli anziani | il sindaco Gennaro Piscitelli ringrazia i volontari

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPiù di settantadel Comune di Cervino, con stragrande maggioranza della frazione Messercola, hanno partecipato ieri sera alla cena presso un noto ristorante di Durazzano. L’iniziativa promossa da Antonio Iaia e l’associazione “Giochiamo Insieme” di Messercola ha visto la presenza dei parroci don Antonioe padre Francesco, nonché la partecipazione deldi Cervino,, il viceLuigi Di Nuzzo, il presidente del Consiglio Marco Serino e la consigliera delegatae alato, Maria Grazia Di Nuzzo. “Unmento doveroso a chi si adopera per portare armonia e allegria a nostri nonni. Sono occasioni semplici ma molto importanti – commenta la consigliera Maria Grazia Di Nuzzo – per tutte quelle persone delle terza età che hanno l’opportunità di trascorrere ...

