Sentenza Cannabis Cassazione | cosa prevede la legge e prodotti legali

(Di sabato 28 dicembre 2019)la: laha decretato che coltivare marijuana in piccole quantità ed esclusivamente per uso personale non è reato.ha deciso laIl 19 dicembre scorso, esaminando un ricorso presentato a ottobre, a sezioni penali riunite, la Corte diha stabilito che la coltivazione di marijuana in piccole dosi e solo per uso personale non costituisce reato. Le motivazioni dellanon sono state ancora depositate, dunque, non se ne conoscono nello specifico i dettagli, d’altra parte, nel testo del dispositivo si afferma che: “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica. Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante e il modesto quantitativo di ...

