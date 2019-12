Sempre più lenti i pagamenti dei fornitori | in Campania il 21% delle imprese salda i

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il numero diche paga i propricon più di 30 giorni di ritardo a settembre è cresciuto in quasi tutte le regioni italiane, con variazioni più elevate in Valle d’Aosta (+2,7 punti percentuali), Calabria (+1,9 p.p.) e Sardegna (+0,9 p.p.). È quanto emerge dallo Studioal 30 settembre 2019 di Cribis, società del gruppo Crif specializzata nella business information. Rispetto al 30 settembre del 2018, quest’anno la percentuale dicampane chei propri impegni con un ritardo alla data di scadenza è passato dal 21,7% al 22,1% mentre è rimasto invariato per i ritardi oltre 30 giorni. “È in controtendenza – spiega Marco Preti,amministratore delegato Cribis – il dato di Abruzzo (-1,6%), Molise (-1,1%) e Liguria (-0,9%), dove leche pagano con ritardi superiori al mese sono diminuite molto più che in Puglia e Marche (-0,3% ciascuna) mentre ...

LegaSalvini : ++ SONDAGGIO MG RESEARCH, MATTEO SALVINI E LA LEGA SEMPRE PIÙ IN ALTO ++ - forumJuventus : Paredes, lo vuole Sarri. Lo aveva già chiesto lo scorso gennaio per il Chelsea. La condizione ora è uno scambio con… - LegaSalvini : SONDAGGIO MG RESEARCH, MATTEO SALVINI E LA LEGA SEMPRE PIÙ IN ALTO: LE ULTIME CIFRE DEL CARROCCIO -