Scollatura vertiginosa e curve pericolosissime | Nicole Mazzocato sempre più bollente La

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’ ex fiamma di Fabio Colloricchio,si prende la sua rivincita. I due si sono conosciuti proprio negli studi del dating show di Canale 5 Uomini e donne. La coppia si è detta addio all’inizio del 2019 e nonostante entrambi avessero dichiarato di essersi lasciati in maniera pacifica, le dichiarazioni di Fabio durante la versione iberica de L’Isola dei Famosi hanno fatto molto discutere tanto da essergli costate una diffida proprio da parte della. L’ influencer ha raccontato durante una puntata di Real Time come e perché è finito tutto: “La verità è che io e Fabio abbiamo avuto una relazione di quattro anni, ho un bel ricordo e voglio rimanere con il bel ricordo anche perché se tu con una persona ci stai per quattro anni vuol dire che per te ha rappresentato qualcosa di importante. È falso (a proposito dei presunti tradimenti), noi abbiamo ...

