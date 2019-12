Sci | Dominik Paris vince per la quinta volta la discesa di Bormio 25 anni dopo Tomba un

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un’altra gara perfetta, 24 orela prima.si conferma il dominatore dellalibera diil trionfo di venerdì, arriva una vittoria anche oggi. È il quinto sigillo sulla storica ‘Stelvio’: finora solo uno sciatore, Diedier Cuche, poteva vantare 5 vittorie su una pista (Kitzbühel). Ma questo ennesimo successo disignifica soprattutto che, 25Albertoe la storica stagione 1994/1995, un azzurro torna in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. L’altoatesino raccoglie la 18esima vittoria in carriera al termine di unadi un livello superiore che solo lo svizzero Beat Feuz, secondo ad appena 27 centesimi, è riusco quasi a eguagliare. Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde è terzo a 73 centesimi, poi l’austriaco Mayer a 84: gli unici altri due sciatori in grado di contenere sotto il secondo il ...

SkySport : ? #UltimOra #Sci ???? Dominik #Paris vince la discesa libera di #Bormio ?? L'azzurro precede #Feuz (SUI) e #Mayer (AUT… - chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - _Carabinieri_ : Sci Alpino, Coppa del Mondo. A #Bormio (SO), nella specialità discesa libera, splendida vittoria del Car. Sc. Domin… -