Sci di fondo Tour de Ski 2020 | la 15 km tl mass start maschie di Lenzerheide premia

(Di sabato 28 dicembre 2019) Scattato anche per gli uomini ilde Ski, valido per la Coppa del Mondo di sci di: nella tappa inaugurale di, in Svizzera, dove si è disputata la 15 kmmaschile in tecnica libera, a vincere è stato il russo Sergey Ustiugov, davanti al norvegese Johanes Klaebo ed all’altro russo Alexander Bolshunov, secondi ex aequo. Indietro gli azzurri, tutti fuori dai primi trenta. Avvio senza sussulti, ma ai 3.3 km i punti bonus fanno gola a tutti ed il norvegese Johannes Klaebo è bravo a passare in testa ed incamerarne 15, 12 vanno al russo Alexander Bolshunov e 10 all’altro russo Sergey Ustiugov, mentre sono bravi i due azzurri Federico Pellegrino, quinto (6 punti), e Giandomenico Salvadori, nono (2). Dopo il primo terzo di gara ad alternarsi al comando sono il norvegese Emil Iversen ed il finlandese Iivo Niskanen, mentre riescono a tenere le primissime ...

