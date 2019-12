Sci alpino | Marta Bassino e Federica Brignone seconda e terza nella prima manche! Mikaela

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019)Shiffrin è tornata! L’americana è al comando nettamentemanche del gigante femminile di Lienz dopo una provaquale si è rivista la vera Shiffrin. La leader della classifica generale di Coppa del Mondo ha attaccato fin dalle prime porte e ha fatto la differenza nel tratto centrale, chiudendo con il tempo di 1’01”27. C’è tanta Italia alle spalle della statunitense. Sul podio virtuale ci sono due azzurre:sono, staccate rispettivamente di 61 e 74 centesimi. Una manche senza troppe sbavature per la piemontese, che ha sciato bene, ma non ha mai dato la sensazione di creare molta velocità; mentre la valdostana era al comando dopo il primo intermediodi commettere un erroreparte centrale, finendo lunga di linea e perdendo molto da Shiffrin. Distacchi molto pesanti e con le due ...

