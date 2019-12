Sci alpino | Marta Bassino e Federica Brignone seconda e terza nella prima manche! Mikaela

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019)Shiffrin è tornata! L’americana è al comando nettamentemanche del gigante femminile di Lienz dopo una provaquale si è rivista la vera statunitense. La leader della classifica generale di Coppa del Mondo ha attaccato fin dalle prime porte e ha fatto la differenza nel tratto centrale, chiudendo con il tempo di 1’01”27. C’è tanta Italia alle spalle della statunitense. Sul podio virtuale ci sono due azzurre:sono, staccate rispettivamente di 61 e 74 centesimi. Una manche senza troppe sbavature per la piemontese, che ha sciato bene, ma non ha mai dato la sensazione di creare molta velocità, mentre la valdostana era al comando dopo il primo intermediodi commettere un erroreparte centrale, finendo lunga di linea e perdendo molto da Shiffrin. Distacchi molto pesanti e con le due ...

