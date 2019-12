Sci alpino | Gigante Lienz 2019 Bassino | “Contenta della gara | devo continuare così”

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Martaha conquistato un bel secondo posto neldi, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci. L’azzurra si è ben distinta in terra austriaca ed è riuscita a salire sul podio soltanto alle spallefuoriclasse Mikaela Shiffrin che oggi è stata davvero imbattibile dopo il passaggio a vuoto di Courchevel. Federica Brignone si è invece dovuta accontentarequarta posizione ma la valdostana resta comunque in testa alla classifica di specialità. Di seguito le dichiarazioni che le nostre portacolori hanno rilasciato ai microfoniFisi. MARTA: “Oggi sono contentissima delle mie due manche, anche se nella seconda metà diho commesso un piccolo errorino. Sono soddisfatta di come sto attaccando, ho iniziato bene la stagione. Adesso vedrò dicosì anche perchè i risultati positivi danno molta fiducia. ...

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - _Carabinieri_ : Sci Alpino, Coppa del Mondo. A #Bormio (SO), nella specialità discesa libera, splendida vittoria del Car. Sc. Domin… - Gazzetta_it : #Sci #Paris da urlo: è il quinto centro a #Bormio, vola in testa alla Coppa -