Sci alpino | Federica Brignone | “Sono andata lunga sul piano” Marta Bassino | “Oggi si può

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dopo la discesa delle prime 24 atlete nel corso della prima manche dello slalom gigante femminile di Lienz, in Austria, valido per la Coppa del Mondo di sci, in testa c’è la statunitense Mikaela Shiffrin, che guida in 1’01″27, con un margine di 0″61 su, seconda, e di 0″74 su, terza. Le azzurre hanno parlato alla FISI. Così, oggi col pettorale rosso di prima nella classifica di specialità: “Shiffrin ha fatto la differenza fra il secondo ed terzo intermedio, solo lì ho preso più di 6 decimi, anche perché sono finitasul piano. Distacchi importanti, vediamo la seconda come andrà“.al momento potrebbe avvicinare la connazionale nella graduatoria del gigante, ma potrebbe ache subire il sorpasso della statunitense Shiffrin nel caso in cui quest’ultima dovesse vincere ...

