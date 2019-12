Sci alpino | Dominik Paris può lottare per la Coppa del Mondo generale? I 5 nodi da

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019)è entrato ormai tra i miti dello sport italiano. Il pokerissimo in discesa griffato sulla Stelvio di Bormio ha issato il campione iridato in carica di superG in testa alla classificadideldi sci. Con 449 punti l’azzurro precede i norvegesi Aleksander Aamodt Kilde (394) ed Henrik Kristoffersen (379). Al giro di boa della stagione, il quesito sorge naturale:puòsino a marzo per la vittoria della sfera di cristallo assoluta, provando a rinverdire i fasti di Alberto Tomba dopo 25 anni? IL CALENDARIO SBILANCIATO A FAVORE DEGLI SLALOMISTI Il calendario delladelè sbilanciato nettamente a favore degli specialisti delle discipline tecniche. Al termine della stagione mancano 6 discese, 5 superG, 3 combinate (compresa quella di domani a Bormio), 10 slalom, 7 giganti e 1 parallelo. E’ evidente come, anche ...

