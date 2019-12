Sci alpino | Dominik Paris FUORICLASSE LEGGENDARIO! Pokerissimo sulla Stelvio | vola in

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Incredibile. Epico. Dominante. Pazzesco. Scegliete voi l’aggettivo più giusto per definire quanto fatto oggi danella seconda discesa libera di Bormio, Valtellina, valevole per la Coppa del Mondo di sci2019-2020. Effettivamente le definizioni non possono descrivere a pieno lo show messo in mostra dal nostro alfiere. Non solo ha vinto, ma ha voluto dimostrare che è lui il più forte quando c’è da far scorrere gli sci. Un campione che sta inanellando una serie di record scintillanti e li va a ritoccare volta per volta. Proviamo a farlo anche noi. Con questo successosale a quota 18 vittorie complessive in Coppa del Mondo, centrando la numero 14 in discesa (raggiungendo nella classifica all-time due leggende come Aksel Lund Svindal e Michael Walchofer) e addirittura la sesta a Bormio (5 delle quali proprio in discesa)., ormai è ...

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - _Carabinieri_ : Sci Alpino, Coppa del Mondo. A #Bormio (SO), nella specialità discesa libera, splendida vittoria del Car. Sc. Domin… - Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? -