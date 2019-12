Sci alpino | Dominik Paris è il più ricco della Coppa del Mondo! Quanti soldi ha

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019)ha realizzato un back-to-back davvero da urlo e ha vinto la discesa libera di Bormio per la seconda volta nel giro di 24 ore: l’azzurro si era imposto ieri sulla mitica Stelvio e oggi si è confermato autentico padrone di questa difficilissima pista dove ha posto il proprio sigillo in addirittura sei occasioni (cinque in discesa, una in superG). L’altoatesino è balzato in testa alla classifica generaledel Mondo 2019-2020 di sci, domani si presenterà da leadergraduatoria in occasionecombinata programmata nella località valtellinese e ora può concretamente sognare la Sfera di Cristallo anche se non sarà facile avere la meglio nei confronti degli specialisti delle prove tecniche.è volato al comando anche del prize money standing, ovvero la classifica dei guadagni stilata dalla FIS. Il nostro portacolori ha già ...

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - _Carabinieri_ : Sci Alpino, Coppa del Mondo. A #Bormio (SO), nella specialità discesa libera, splendida vittoria del Car. Sc. Domin… - Gazzetta_it : #Sci #Paris da urlo: è il quinto centro a #Bormio, vola in testa alla Coppa -