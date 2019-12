Sci alpino | Coppa del Mondo Lienz 2019 | l’ultimo weekend dell’anno inizia con il gigante

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Messo in archivio il fine settimana dominato dal maltempo della Val d’Isere è tempo di tornare in azione per le atlete del Circo Bianco al femminile. Ladeldi sciconclude il suocon una due giorni dedicata alle discipline tecniche. Si incomincerà domani con ilin quel di, Austria, sulla pista Schlossberg. Una gara che, quantomeno sulla carta, dovrebbe proseguire nella scia delle precedenti, ovvero su equilibrio e spettacolo. Come spesso capita ilè la disciplina più bella e imprevedibile del calendario e in questa annata lo spettacolo non sta mancando, con le atlete italiane pronte in ogni occasione a ribadire il proprio valore. In vetta alla classifica generale, dopotutto, troviamo due azzurre nelle prime tre posizioni. Davanti a tutte la splendida Federica Brignone di questo primo scorcio di stagione. La valdostana guida il gruppo ...

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - _Carabinieri_ : Sci Alpino, Coppa del Mondo. A #Bormio (SO), nella specialità discesa libera, splendida vittoria del Car. Sc. Domin… - Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? -