Sci alpino | Coppa del Mondo 2019-2020 | si replica a Bormio! Dominik Paris per il bis e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una vittoria per entrare nella leggenda.si presenterà al cancelletto di partenza della seconda discesa libera di Bormio con la possibilità di scrivere la storia dello sciazzurro. Venticinque anni dopo un italiano può tornare in vetta alla classifica generale didele con un successo l’altoatesino riuscirebbe a centrare questo fantastico traguardo. L’ultimo fu Alberto Tomba ed oggipuò essere il prossimo.sogna di ripetere la vittoria di ieri, centrando quello che sarebbe il quinto successo della carriera in discesa sulla Stelvio. Nella storia delladelsolamente Didier Cuche ha vinto per cinque volte la stessa discesa (quella di Kitzbuhel) e dunque l’altoatesino può eguagliare questo altro record.è ovviamente il grande favorito per la discesa odierna, ma non mancano gli avversari. Il principale è ...

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - _Carabinieri_ : Sci Alpino, Coppa del Mondo. A #Bormio (SO), nella specialità discesa libera, splendida vittoria del Car. Sc. Domin… - Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? -