Sci alpino | Calendario gare domenica 29 dicembre | programma | orari e tv Combinata a

(Di sabato 28 dicembre 2019)29si disputeranno le ultimedell’anno solare per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. Il 2019 si conclude con un doppio appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati: gli uomini saranno impegnati con la primadella stagione ina Bormio, le donne si cimenteranno invece nello slalom di Lienz. Tra la splendida Stelvio in Valtellina e la località austriaca ne vedremo davvero delle belle, ci saranno condizioni meteo davvero perfette perggiare. Dominik Paris andrà a caccia di un nuovo colpaccio dopo aver vinto due discese consecutive a Bormio: il leader della classifica generale punta a un piazzamento di lusso per portare a casa punti importantissimi per alimentare i suoi sogni di Sfera di Cristallo. Attenzione al nuovo regolamento: prima si disputerà un superG, i primi classificati ...

