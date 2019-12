Sassari | Jaclina Milanovic ha perso la vita

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una vera e propria tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, venerdì venti sette dicembre, a, giovane mamma di venti cinque anni, di origini slave, hala, mentre stava stendendo la biancheria alla finestra della sua abitazione. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Una vicenda davvero drammatica, che ha sconvolto l’intera popolazione e soprattutto i familiari della giovane vittima, che sono scioccati da ciò che è accaduto. Secondo le informazioni che sono state rese note, durante la mattinata,era uscita per fare delle commissioni con sua sorella. Tutto era tranquillo e non era accaduto nulla di strano. Ad un certo punto, la ragazza ha deciso di tornare un attimo nella sua abitazione per lasciare una busta, ma quando ha notato che la lavatrice aveva finito il lavaggio, ha deciso di ...

pietroserra : #Sassari sconvolta dalla morte di Jaclina, chi era la giovane mamma caduta dal balcone. Articolo completo su ?? Sa… - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Sassari, precipita dalla finestra mentre stende i panni: morta mamma di 25 anni - BlitzQuotidiano : Sassari, precipita dalla finestra mentre stende i panni: morta mamma di 25 anni -