San Paolo | questione Ultras | 7 daspo e 55 sanzioni da ottobre ad oggi

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019) San: 7e 55daadAnche a dicembre è proseguita l’attività della Questura di Napoli riguardo la sicurezza durante le competizioni sportive al San. La pagina ufficiale di Facebook della Questura scrive: “E’ proseguita anche a dicembre l’attività della Questura di Napoli a tutela della sicurezza delle competizioni sportive. Dall’inizio del mese, il Questore di Napoli ha emesso provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di due anni nei confronti di 4 persone perchè denunciate o condannate per reati in materia di armi o stupefacenti o per rapina. Altri 7, sempre per due anni, sono stati emessi: uno per una condotta di scavalcamento in Napoli-Verona, uno per il possesso di un petardo Napoli-Bologna, uno per aver esploso alcuni petardi all’esterno del Sannella stessa gara, uno per ...

sscnapoli : ?? Tutti gli appuntamenti del Napoli nel mese di gennaio ???? - matteosalvinimi : A Voi e a tutti i Vostri cari i miei auguri per un Buon SANTO NATALE, di vero cuore! ? 'L'Europa o è Cristiana o n… - beppe_grillo : Ricercatori dell’Università di San Paolo sono stati in grado di realizzare un mini-fegato funzionale tramite biopri… -