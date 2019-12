Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il 24 dicembre 2019, nel giorno in cui la Chiesa celebra in tutto il mondo la Veglia di Natale, cioè la memoria di un bambino che appena nato deve subito scappareseguitato dal potere e dalla polizia di Erode, l’Ansa lancia una notizia da Vercelli, in Piemonte. Il bollettino della parrocchia di Santa Maria Maddalena pubblica una riflessione del parroco don Massimo e del diacono don Rocco augurandosi di “poter contare sull’intelligenza e il buonsenso degli italiani”, quando alle prossime elezioni dovranno scegliere chi mandare a rappresentarli in Parlamento. Parroco e diacono fanno espresso riferimento a Matteoche, spudoratamente, ha chiesto “pieni poteri” senza alcuna garanzia, solo sistemare la questione immigrati e riaversi sul governo di cui fu “ampia parte” dopo che il suo maldestro tentativo di rovesciarlo non ha sortito l’effetto ...

Noovyis : (Salvini sfodera rosari ma i parroci ‘fanno politica’: ecco perché per me i preti di Vercelli hanno fatto bene) Pl… -