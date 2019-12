Salto con gli sci | Tournée 4 Trampolini 2020 | a Oberstdorf le qualificazioni premiano

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Si aprono i giorni più importanti per ilcon gli sci mondiale: asi è concluso poco fa ildi qualificazione sullo Schattenbergschanze, per la prima delle quattro prove delladei 4. A ottenere il miglior punteggio è l’austriaco Stefan Kraft, che si dimostra in gran forma saltando davvero molto bene, con i suoi 136 metri e 152.2 punti. Alle sue spalle c’è un Kobayashi, ma non è Ryoyu, bensì Junshiro, il fratello maggiore, secondo con 136.5 metri e 149.6 punti. Terzo il tedesco Stephan Leyhe, che riesce ad arrivare fino a 133.5 metri con 147.9 punti e si prende i galloni di migliore tedesco della giornata davanti ai quindicimila spettatori, la maggior parte dei quali di casa. Tornando in casa Giappone, anzi Kobayashi, il quarto posto è di Ryoyu, che ha addosso il peso del Grande Slam e apre anch’egli con 133.5 metri, ma con tre ...

SuperQuarkRai : 'Quando il gioco si fa duro, i fisici al massimo possono fare qualche calcolo'. Luca Perri spiega le forze in gioco… - italymystery : RT @SuperQuarkRai: 'Quando il gioco si fa duro, i fisici al massimo possono fare qualche calcolo'. Luca Perri spiega le forze in gioco nel… - GuidoDrovandi : RT @SuperQuarkRai: 'Quando il gioco si fa duro, i fisici al massimo possono fare qualche calcolo'. Luca Perri spiega le forze in gioco nel… -