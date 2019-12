Salerno Pulita spiega gli obiettivi dell’accordo siglato con il Comune

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Accompagnare alla pensione i lavoratori in prossimità del requisito di vecchiaia, quelli che hanno maturato la cosiddetta “quota 100” e tutti coloro in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; contemporaneamente scegliere tra i 116 dipendenti addetti alla pulizia degli uffici un numero massimo di 25 unità da passare al settore spazzamento con cambio del contratto di lavoro, da quello di pulizia multiservizi a quello Fise Assoambiente. E’ questo l’obiettivo di fondo, messo nero su bianco,ieri pomeriggio dadie sindacati dei lavoratori della società partecipata alle prese con la gestione dell’esubero di 42 addetti nel settore delle pulizie, determinata dalla cessazione della commessa ministeriale per gli uffici giudiziari. Affinché l’accordo venga attuato è necessario che il ...

ottopagine : Salerno Pulita,c'è l'intesa: uscite anticipate e nuovi servizi #Salerno - cronachecampane : Il Comune conferma ‘esubero di 42 lavoratori’ a Salerno pulita: il sindacato prepara una… -