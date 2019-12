Sabato Shopping | i consigli del 28 dicembre

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 28 dicembre 2019) Moose KnucklesEtro House of Mua MuaAsos EditionVivienne Westwood e LuisaViaRoma TumiHere by AW LABDi Minno ShoesLingot D'AmourLollipetArchiviato il Natale è tempo di pensare ai festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno. Anche se lo stato comatoso dopo pranzi e cene luculliane incombe ancora, bisogna riuscire a trovare il tempo di arricchire il guardaroba con qualche pezzo speciale per celebrare al meglio. Occorre una sessione mirata die il weekend è senza dubbio il momento perfetto per un giro last minute tra centri commerciali e boutique. Eccoci qui al vostro servizio con la nostra rubrica pensata proprio per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sui must have in arrivo nei negozi e online. LEGGI ANCHELodiscorso Sicuri che i nostri sforzi saranno apprezzati, vi facciamo conoscere le nuove proposte di questo periodo, e, anzi, ve ne regaliamo ben ...

sleepyflower_hc : @minjinkles il mio sogno sarebbe quindi....io e mamma wuxi il sabato sera ad ubriacarci al pub a medda ma la domeni… - buterabemybabe : locals starter pack per le instagram stories: -foto dei libri mentre studiano -foto del drink il sabato sera -vent… - maynardhugme : Siamo tornati a casa e abbiamo guardato i Medici. Sabato abbiamo fatto i pacchetti, la nonna ci ha fatto vedere le… -