Sabato Rai Sport | Palinsesto 28 Dicembre 2019 | Sci Alpino Bormio e Lienz

Leggi la notizia su digital-news

(Di sabato 28 dicembre 2019) Come ogni fine settimana oggi,28, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai...

Mamox__ : A gennaio torna anche #AmoreCriminale! Appuntamento a domenica 19 gennaio alle 21.20 su #RaiTre! Che bella notizia!… - _meta_noia_ : Per quale motivo stasera sabato 28 dicembre, nel pieno delle vacanze natalizie, non ci sono cartoni animati in tv?!… - Littlelebowska : Siamo quasi nel 2020, RAI 1 prima serata del sabato sera propone cm sorpresa megagalattica un abito da sposa in reg… -