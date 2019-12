Rugby | Pro 14 | Benetton Treviso-Zebre 36-25 Tre mete di Faiva lanciano i veneti in zona

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Secondo derby stagionale e seconda vittoria per la, che a Monigo si impone sulleper 36-25. Non basta ai bianconeri aver giocato oltre un’ora in superiorità numerica per l’espulsione di Ignacio Brex, con il tallonatoreautore di una tripletta che vale vittoria, bonus e una classifica sempre più corta inplayoff. Sole e campo in perfette condizioni ae squadre che, dunque, si affrontano a viso aperto rispetto a una settimana fa. E subito lafa male. Tenuto delle, touche, maul devastante e Hameschiaccia subito in meta dopo cento secondi. Molto gioco al piede dopo la fiammata dei padroni di casa, poi fallo in mischia di Riccioni ehanno la chance di attaccare per la prima volta nel match dopo dieci minuti. Palla però rubata e giocata spettacolare di Ratuva per far guadagnare metri alla. Bianconeri che restano in ...

