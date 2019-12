Rowley, il cane guida (Di sabato 28 dicembre 2019) Il 7 gennaio 2019 su un autobus da St. Helens, Liverpool, in Inghilterra, Megan Taylor era con il suo cane guida, Rowley, quando un passeggero senza motivo ha iniziato a protestare contro lei e il suo cane guida, secondo il Daily Mail. Megan Taylor ha avuto un trauma cranico a 15 anni e questo le ha causato la cecità. Ha anche perso parte dell’orecchio, quindi anche l’equilibrio e può facilmente svenire. Il suo cane guida Rowley, un labrador di due anni, aiuta quotidianamente la donna. Tra gli altri compiti raccoglie le cose e prende gli oggetti che le servono. Prende persino i vestiti dalla lavatrice e da la guida quando si tratta di prendere i mezzi pubblici. Un vero supporto e un amico affettuoso che vuole il meglio per il suo proprietario Ma su questo viaggio in autobus, sia Megan che Rowley non sono passeggeri ammessi, a quanto pare. Una passeggera maleducata ha ... Leggi la notizia su bigodino

Rowley cane Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rowley cane