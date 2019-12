Rovigo | bambino schiacciato da trattore | le sue condizioni

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Aundi 6 anni è rimastosotto le ruote deldei un parente. Tempestivo il soccorso dei medici, e ora il piccolo è fuori pericolo.daNella giornata di venerdì 27 dicembre, nei pressi dell’Ospedale Santa Maria della Misercordia () undi 6 anni è rimasto schiacchiato sotto le ruote di un. Il piccolo verso le 14.30 era andato a fare un giro nei campi di famiglia con un suo parente per provare il mezzo, ma sfortunatamente è scivolato, venendo in seguito travolto dal. Per fortuna, i campi si trovano a pochi metri dall’ospedale e i soccorsi tempestici dei medici hanno permesso di guarire le ferite e i traumi causati dallo schiacciamento. Verso le 20 di sera, ilera già fuori pericolo, ma è rimasto ancora tutta la notte sotto sservazione dell’equipe medica. Subito ...

