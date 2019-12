Roma | dentro il cantiere della metro C | apertura nuova tratta prevista per il 2024

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) A distanza di poco meno di un anno dall’ultima volta, la sindaca di, Virginia Raggi è tornata per un sopralluogo nelfutura stazione Amba Aradam/Ipponiolinea Cpolitana di. Con lei anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli. L’stazione, che collegherà quella già esistente di San Giovanni e quella in costruzione di Fori Imperiali, èper il. Fotografi e operatori sono saliti a bordo di una “parigina”, cioè un vagone utilizzato dagli operai delper il prolungamentolinea C. L'articoloilC:per ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

ValotiRiccardo : @giorgiodean @spqr1983 lo sapevo?? l'argomento 'contano solo i trofei, il resto è tutto fallimento' riguarda solo la… - Notiziedi_it : Roma, il Campidoglio sospende la riacquisizione del bistrot dentro Villa Pamphili -