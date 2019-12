Roberto Baggio vince il Pallone d’Oro – 28 dicembre 1993 – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il 28si aggiudica ild’Oro ad undici anni di distanza dall’ultimo italiano Paolo Rossi Dopo il successo targato Paolo Rossi nel 1982, anno dello storico Mondiale di Spagna vinto dall’Italia, France Football aspetterà ben 11 anni prima di tornare a premiare un calciatore italiano con ild’oro. Nel, questo onore spetterà ad uno dei migliori della storia nostrana, per doti atletiche e un’umanità fuori dal normale. Il suo nome è. Pur non avendo mai vinto la classifica marcatori, il Divin Codino è il settimo realizzatore nella storia della Serie A con 205 gol. Prolifico anche in Nazionale, occupa il quarto posto a pari merito con Alex Del Piero. Un giocatore straordinario che ha saputo lasciare un segno indelebile dovunque è andato e che è ottenuto il rispetto di ...

