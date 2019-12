Risultati Premier League – Ancelotti bis | l’Everton batte il Newcastle | bene il Watford

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019)– Ancora una vittoria per Carlo. Alla sua seconda panchina, dopo l’esordio vincente in casa il tecnico conduce l’Everton al successo anche in trasferta, in casa del, battuto 2-1 nell’incontro valido per la 20ª giornata. Ospiti avanti al 13′ con Calvert-Lewin, momentaneo pareggio dei padroni di casa firmato da Schar (56′) e rete del successo ancora firmato da Calvert-Lewin (64′). L’Everton aggancia proprio ila quota 25. Il botta e risposta tra Tomkins e Ings decide il pareggio tra Southampton e Crystal Palace (1-1), mentre ilsi aggiudica lo scontro salvezza con l’Aston Villa (3-0): doppietta di Deeney e rete di Sarr. Alle 13,30 successo del Brighton sul Bournemouth (2-0) con le reti di Jahanbakhsh e Mooy. LA CLASSIFICA LIVERPOOL 52 LEICESTER 39 MANCHESTER CITY ...

