Riqualificazione borghi rurali | a Colle Sannita la presentazione di “Rurbanart”

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Rurale, urbano e arte insieme per realizzare spazi multifunzionali neidel Sannio, esaltando cultura e cibo. È il progetto “Rurbanart. Arti Tradizioni Territorio” che sarà presentato questa sera, sabato 28 dicembre, alle ore 16.30 presso la sala consiliare del Comune di, in provincia di Benevento. Un ambizioso concept di valorizzazione architettonica e promozione artistica dell’identità locale che mette insieme architettura, creatività urbana ad ispirazione rurale e mondo agricolo. La proposta vede il sostegno di Comune e Pro Loco di, in collaborazione con Coldiretti Benevento. Dopo le introduzioni del sindaco Michele Iapozzuto e del presidente della Pro Loco Giovanni Colarusso, la visione del breve documentario “: presente, passato e futuro” di Gianpaolo De Siena, Michele ...

