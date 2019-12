Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: seconda stagione per The Mandalorian (Di sabato 28 dicembre 2019) Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 28 dicembre Disney+ ha rinnovato The Mandalorian. Netflix ha rinnovato per una seconda stagione la Serie romantica Virgin River e l’animata Green Eggs and Ham. Starz ha cancellato Sweetbitter dopo due stagioni. TIMVISION e Netflix hanno salvato SKAM Italia, la quarta stagione ci sarà (qui i pochi dettagli). Syfy ha rinnovato Van Helsing per una quinta e ultima stagione. Dopo una sola stagione Netflix chiude Daybreak. CBS All Access ha rinnovato Star Trek: Picard per una seconda stagione ancor prima del suo rilascio. seconda ... Leggi la notizia su dituttounpop

