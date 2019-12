Rihanna esagerata: la cattiva ragazza che fa impazzire il web [FOTO] (Di sabato 28 dicembre 2019) E’ senza dubbio un’artista unica nel suo genere, ha segnato le classifiche pop per decenni e oggi è tra le più amate a livello mondiale. Rihanna ha 31 anni e il mondo in mano! Rihanna è un modello, un’icona da seguire: sia quando sfoggiava le gambe infinite e volteggiava con in mano il suo “Umbrella“, sia adesso con i suoi look stravaganti e il suo nuovo corpo. E’ diventata l’eroina delle donne nella lotta al body shaming (bullismo nei confronti dell’aspetto fisico). Gli esordi da pop star Ha esordito nel 2003 a soli 15 anni, dopo aver formato un gruppo con le sue compagne di classe. Le ragazze sono state presentate al produttore Evan Rogers, che trascorreva le vacanze a Barbados con sua moglie. Il gruppo si esibì con il singolo delle Destiny’s Child “Emotions“. Appena compiuti i sedici anni, Rihanna si ... Leggi la notizia su velvetgossip

Rihanna esagerata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rihanna esagerata