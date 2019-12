Riesplode l’interesse per la serie tv Girls di Lena Dunham, ma oltre Adam Driver c’è di più (Di sabato 28 dicembre 2019) Adam Driver non è certo l'ultimo arrivato. Da sempre amante del teatro e grande frequentatore dei palchi di Broadway, negli ultimi sette anni ha costruito una presenza solida e apprezzata nel mondo del cinema. È il Kylo Ren dell'ultima trilogia di Star Wars, certo, ma ha anche e soprattutto inanellato performance pluripremiate in Lincoln, Hungry Hearts, Paterson, BlacKkKlansman. E poi c'è Marriage Story, immediatamente etichettato come uno dei migliori film del 2019, con un ruolo che per Adam Driver ha tutto il sapore della consacrazione definitiva. Questa inarrestabile Driver-mania ha portato a un ritorno di fiamma per la serie tv Girls, ideata e prodotta da Lena Dunham e andata in onda su HBO fra il 2012 e il 2017. Una dramedy ambiziosa, controversa almeno quanto la sua creatrice, e che ad Adam Driver ha offerto la possibilità di mettere in mostra un talento interpretativo a ... Leggi la notizia su optimaitalia

