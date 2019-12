Ricerca | Ricciardi | “Quella sugli animali solo se necessario e secondo le regole”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) La storia dei ‘macachi di Natale’, liberati dall’Istituto superiore di sanità e consegnati al Centro di recupero di Semproniano, “è una vicenda indice dell’evoluzione della sperimentazione animale, che deve essere fattasee con determinate regole”. Lo sottolinea Walter, ex presidente dell’Iss, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva all’Università Cattolica di Roma e presidente del Mission Board for Cancer. “Bisogna dirlo chiaramente”, precisa all’AdnKronos Salute: “Al momento modelli alternativi non ci sono ancora. E senza i risultati ottenuti proprio grazie alla sperimentazione animale, saremmo fermi all’aspettativa di vita del 1860: 34 anni”. Ma “è anche vero – continua lo studioso – che sono stati fatti progressi. Quando sono arrivato ...

